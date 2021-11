„Kanzlerrede“: Start für neues politisches Projekt

„Kanzlerrede“ als Abschluss und zugleich Neuanfang?

Am Donnerstag soll die Bombe platzen: In der letzten Folge seiner Satire-Sendung „Bussi Fussi“ will der ehemalige SPÖ-Berater Rudi Fußi eine sogenannte Kanzlerrede halten. Und dabei dürfte er, so ist zu vernehmen, verkünden, dass es ihm reicht. Mit der Politik wie sie ist, mit dem jetzigen System und dessen derzeitigen Repräsentanten. Es wird erzählt: Fußi führe bereits intensive Gespräche mit vielen Personen im ganzen Land, vom Öko-Bauern bis zum Juristen. Denn so könne es nicht weitergehen.