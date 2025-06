Kraftakt von Landwirten konnte Flammen bändigen

Während des Abendessens bemerkte ein Landwirt (42) in Bad Kreuzen in Oberösterreich, dass es im Dachstuhl seines Bauernhofes brannte. Weil zu dem Grundstück nur eine einzige Zufahrtsstraße führt, halfen Landwirte aus der Umgebung und lieferten mit Güllefässern Löschwasser an.