Regierung segnet Stopp für Familiennachzug ab

Trotz des massiven Rückgangs bei der Zahl der Einreisen in den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung nun das Aussetzen des Familiennachzugs abgesegnet. In wenigen Tagen wird die Regelung im Parlament in Kraft gesetzt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begründet die asylpolitische Maßnahme damit, dass es eine nachhaltigere Lösung brauche.