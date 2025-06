Festnahme: Plante Erzbischof einen Staatsstreich?

Paschinjan strebt zudem nach der militärischen Niederlage gegen Aserbaidschan im Osten eine Annäherung mit dem historischen Erzfeind Türkei im Westen an. Hintergrund dieses Konflikts ist der Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs. Die Türkei hatte Aserbaidschan im Berg-Karabach-Krieg unterstützt. Zugleich griff Russland als bisherige Schutzmacht Armeniens nicht in den Krieg ein, so dass sich Armenien nun außen- und sicherheitspolitisch komplett neu ausrichten muss.