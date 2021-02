Politikberater Fußi spottet über Wiener Polizei

Nehammer erinnerte an die vielfältigen Aufgaben der Polizei und gab zu bedenken, dass etwa auch beim Demo-Einsatz am Samstag „viele Polizistinnen und Polizisten bis zu 24 Stunden lang Dauerdienst verrichten mussten“. Die Diskreditierung der Arbeit der Polizisten und diese auch noch zu beleidigen, will der Minister nicht so stehen lassen. Gerade in verschiedenen sozialen Medien habe sich „eine Kultur der maßlosen und völlig unreflektierten Kritik breitgemacht, die man nicht mehr mit dem Recht auf Meinungsfreiheit in Gleichklang bringen kann“, so Nehammer.