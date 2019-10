„Nicht nur der Kreisky tät‘ sich umdrehen im Grab“

Die SPÖ agiere, als würde es diese Welt, die sich immer schneller dreht, nicht geben. „Weiter so, die Richtung stimmt“, spielt Fußi auf ein Zitat von Rendi-Wagner an und stellt die Frage: „Welche Richtung? Die Richtung in den Abgrund? Wie kann man als sozialdemokratischer Funktionär zufrieden sein, wenn es immer nur nach unten geht? Und das hat einen Grund: Weil der SPÖ niemand mehr ein Wort glaubt!“, so die These Fußis, der damit in die gleiche Kerbe schlägt wie Max Lercher, der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Vorgänger des am Montag zurückgetretenen Thomas Drozda.