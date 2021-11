Viele Wege nach Salzburg für die neue Variante

Südafrika, Namibia, Mosambik, Lesotho – das sind nur einige der Staaten, in denen derzeit die „Omikron“-Variante des Coronavirus vermehrt auftritt. Auch wenn der Salzburger Flughafen keine Direktverbindungen dorthin anbietet, so kann man mit nur einem Zwischenstopp aus den Risikogebieten in die Mozartstadt gelangen. Die Einreise aus südafrikanischen Staaten ist mittlerweile für Nicht-Staatsbürger zwar untersagt, fraglich ist aber, wie lückenlos sich das kontrollieren lässt.