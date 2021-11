Maskottchen Roko im Einsatz bei der Kinderimpfung

971 Impfungen am ersten Tag

Die Impfung für Kinder ist am Wochenende in Oberösterreich erfolgreich angelaufen. Am Freitag startete das Impfangebot des Landes mit insgesamt 971 Impfungen an einem Tag – am Samstag waren es nach ersten Meldungen mehr als 1000. Dazu kommen 1600 Kinder, die schon vorm offiziellen Start „off-label“ ihren Piks erhalten hatten.