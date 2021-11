Händler unserer Heimat jetzt durch Einkauf retten

Appell: „Kauft in der Nähe!“

Im Lockdown gelte es an regionale Geschäfte zu denken, in denen Bestellungen sicher und preiswert abgewickelt werden können. Oft sei der kleine Händler günstiger als der große. Klarer Öko-Appelle: „Kauft in der Nähe! Denn damit werden völlig unnötige Transportwege und das Wegwerf-Prinzip für Retourwaren – wie es bei Mega-online-Händler betrieben wird – vermieden“.