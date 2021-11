Katze bei Brand aus verrauchtem Wohnhaus gerettet

Die Sirenen schrillten Donnerstagabend gleich bei sieben Feuerwehren in Amstetten: Unter schwerem Atemschutz rückten die Kameraden zu einem Wohnhausbrand im Ortsteil Ulmersfeld an. „Im Obergeschoß war eine Matratze in Brand geraten“, heißt es. Im Zuge der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte auf einen tierischen Mitbewohner aufmerksam gemacht. Der Stubentiger konnte nach erfolgreicher Suche aus den verrauchten Räumlichkeiten befreit werden. Große Teile des Hauses wurden durch die Flammen aber stark verrußt. Die Feuerwehr musste Fenster einschlagen, um mittels Überdruckbelüfter die Räume in weiterer Folge rauchfrei zu machen. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch der Vierbeiner ist nach der behutsamen Rettungsaktion wohlauf.