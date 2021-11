Paar sprach Kinder am Schulweg an - Entwarnung!

Beunruhigung herrschte unter Eltern im Tiroler Zillertal: Am Donnerstag meldete eine Mutter aus Aschau, dass ihre Tochter am Heimweg von der Schule von einem Paar (Mann und Frau) aus einem Auto angesprochen worden sei. Die Nachricht verbreitete sich schnell - am Freitag gab die Polizei Entwarnung.