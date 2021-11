In Innsbruck wechseln die Besitzer am schnellsten

Satte Wertsteigerung

In Tirols Landeshauptstadt wechselten die Wohnungsbesitzer aber am schnellsten. Während in Bregenz, Klagenfurt oder Linz Immobilien im Schnitt zwei Jahre gehalten werden, waren es in Innsbruck „nur“ 1,4 Jahre. „Der Netto-Verkaufspreis stieg beim Wiederverkauf einer Wohnung pro Jahr um rund 23 Prozent an“, weiß Andreas Millonig von IMMOunited. Auch bei der Wertsteigerung lag Innsbruck mit durchschnittlich 25 Prozent Wertsteigerung weit vorne.