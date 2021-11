Tschechischer Präsident Zeman aus Spital entlassen

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman ist am Donnerstag nach fast sieben Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er kam in die häusliche Pflege und wird in seiner Residenz im Präsidentenschloss im mittelböhmischen Lany weiter behandelt. Eine private Pflegegesellschaft werde sich dort um das Staatsoberhaupt kümmern, berichteten tschechische Medien. Zeman wollte offenbar partout nicht im Spital bleiben. Am Freitag soll Zeman den neuen Regierungschef ernennen.