Zeman amtsunfähig: Entzug der Befugnisse gestartet

Es ist ein beispielloser Vorgang, der in unserem Nachbarland Tschechien eingeleitet wurde: Nachdem der schwer erkrankte Präsident Milos Zeman von seinen Ärzten für amtsunfähig erklärt wurde, werden nun die Weichen für eine vorübergehende Übertragung der Vollmachten an den Chef des Abgeordnetenhauses und den Premier gestellt. Am Dienstag kam der Verfassungsausschuss des Senats zum Entschluss, dass die Bedingungen für die Aktivierung des betreffenden Verfassungsartikels 66 „erfüllt sind“.