Nach Wahl: Tschechischer Präsident auf Intensiv

„Wir werden sehen, was der Präsident sagt“, hatte Babis am Samstag gesagt, als er seine Niederlage einräumte. Was Zeman sagte, blieb am Sonntagvormittag unklar. Auf das Wahlergebnis hatte er bisher nicht reagiert. Sollte er unpässlich sein, würde der Auftrag für die Regierungsbildung von Zeman auf den Präsidenten der Abgeordnetenkammer übergehen.