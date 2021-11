Tschechiens Präsident nicht mehr auf der Intensiv

„Sein Gesundheitszustand bei der Einlieferung ins Krankenhaus erforderte zweifellos intensive Pflege“, hieß es in der Mitteilung des Krankenhauses am Donnerstag. Die Behandlung habe zu einer Verbesserung des klinischen Zustands des Präsidenten geführt, sodass er in ein Standardbett in der Rehabilitationsabteilung des Instituts für medizinische Versorgung verlegt wurde.