Leichenfotos in Chats geteilt: Polizisten gefeuert

Der Fall hatte landesweit für Empörung gesorgt. Die Beamten waren bei einer Absperrung eingeteilt gewesen, nachdem im Juni 2020 die Leichen zweier Schwestern in einem Londoner Park entdeckt worden waren. Allerdings verließen die Männer ihre Position und machten Fotos der Leichen mit ihren Handys. Sie schickten die Bilder an mehrere Kollegen und auch an Bekannte außerhalb der Polizei.