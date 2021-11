Mischwagen verlor einen Kubikmeter Fertigbeton

Ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Mittwoch gegen 15.10 Uhr mit einem Betonmischfahrzeug auf der B137 von Andorf kommend Richtung Schärding. Im Ortschaftsbereich Laufenbach, Gemeinde Taufkirchen an der Pram, begann sich aufgrund eines technischen Gebrechens an der Kreuzhebelsteuerung, die für das Entladen verantwortlich ist, der Betonmischer selbstständig zu entleeren.