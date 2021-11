Probleme bei PCR-Testauswertung reißen nicht ab

Krisen-Gipfel in Kärnten

In Salzburg waren zuletzt in einigen Apotheken die Test-Kits ausgegangen. In Kärnten wurde ein Krisen-Gipfel mit dem Anbieter einberufen, weil die Auswertungen zu lange dauerten. Besserung sei „bis Mitte dieser Woche“ in Sicht, teilte das Land mit. Die Test-Kits seien in den Spar-Filialen und Apotheken „weitestgehend erhältlich“. Tirol will ein flächendeckendes PCR-Gurgel-System aufbauen.