Italien setzt nun auf Corona-Pille Molnupiravir

Boosterimpfungen schon ab 22. November

Angesichts der wachsenden Ansteckungskurve in Italien und in den Nachbarländern hat das Gesundheitsministerium in Rom die Vorverlegung der Impfkampagne für die dritte Dosis für Menschen der Altersgruppe zwischen 40 und 59 Jahren beschlossen. Die dritte Dosis wird den Über-40-Jährigen schon ab kommendem Montag verabreicht, ursprünglich war der 1. Dezember als Stichtag geplant.