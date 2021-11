Mit Lockdown nimmt auch die Kurzarbeit wieder zu

Österreich befindet sich bereits im vierten bundesweiten Lockdown - und damit steigen auch wieder die Zahlen von in Kurzarbeit befindlichen oder arbeitslos gemeldeten Menschen im Land. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) rechnet kurzfristig auf einen Anstieg auf 350.000 bis 400.000 Personen, die Hilfe in Form von Kurzarbeit in Anspruch nehmen werden müssen.