Regierung mahnt eindringlich zu Homeoffice-Nutzung

3G am Arbeitsplatz bleibt

Für jene, die weiterhin den Weg ins Büro auf sich nehmen, gilt wie bisher die 3G-Regelung. Auf die Frage, ob es möglich sei, zukünftig mit 2,5G am Arbeitsplatz zu rechnen, antwortet Kocher: „Wir haben uns immer für eine Verschärfung ausgesprochen, allerdings müssen dafür die Testkapazitäten verfügbar sein, das ist noch nicht in allen Bundesländern der Fall. In Verbindung mit der Maskenpflicht am Arbeitsplatz schaffen wir aber eine sehr sichere Arbeitsumgebung.“