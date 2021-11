Bisher 9 Milliarden Euro für Corona-Kurzarbeit

Die Kurzarbeit ist eine erfolgreiche, aber teure Hilfsmaßnahme in der Coronakrise. Seit Beginn der Pandemie hat der Staat gut 9 Mrd. Euro dafür ausgegeben, 1,29 Millionen Menschen haben Kurzarbeitsgeld bezogen, teilte das Arbeitsministerium mit. Die Zahl der Personen in Kurzarbeit nimmt inzwischen ab. Im September waren nach vorläufigen Zahlen nur mehr 23.431 Menschen in Kurzarbeit. Am Höhepunkt, im April 2020, waren über 1 Million Menschen in Kurzarbeit.