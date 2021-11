Letzter Einkaufstag in Wien durch Demo getrübt

Ein „Krone“-Lokalaugenschein am Samstagvormittag zeigte zunächst weder am Naschmarkt noch in den Einkaufsstraßen in der City und auf der Mariahilfer Straße dichtes Gedränge. Lediglich vorm Corona-Test-Center und vor Apotheken standen die Menschen Schlange. „Ich habe schon einmal mehr verkauft, in den Einkaufsstraßen spielt es sich bestimmt mehr ab“, sagt eine Verkäuferin am Flohmarkt beim Naschmarkt.