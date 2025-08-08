Pöbelei, Prügelei: Betrunkene sorgten für Tumulte

Gleich zweimal innerhalb von nur wenigen Stunden hat es die Wiener Polizei mit zwei rabiaten Betrunkenen zu tun bekommen. Zunächst flogen im Zuge einer Rauferei in der Leopoldstadt die Fäuste, ein 36-Jähriger wollte es dort mit gleich drei Gegnern aufnehmen. Nur knapp zwei Stunden später pröbelte ein 45-Jähriger in Favoriten zunächst Passanten an, bevor er sich mit derben Worten den eintreffenden Polizisten zuwendete.
Gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei in die Straße der Wiener Wirtschaft in Wien-Leopoldstadt gerufen. Dort hatte ein 36 Jahre alter Österreicher einen Streit vom Zaun gebrochen und den Zorn von gleich drei weiteren Männern auf sich gezogen.
Gegner hatten das Nachsehen
Allerdings war der Betrunkene in der darauffolgenden Prügelei dem Trio nicht unterlegen, vielmehr hatten zwei der Gegner das Nachsehen und erlitten leichte Verletzungen. Der dritte Involvierte blieb zwar unverletzt, allerdings hatte im Zuge der Rauferei sein T-Shirt gelitten – es wurde zerrissen.
Der 36-jährige Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und in weiterer Folge auf freiem Fuß angezeigt. Ein Alkotest ergab 1,4 Promille. Auch seine drei Kontrahenten erhielten Anzeigen, die Ermittlungen laufen.
Derbe Worte auf Supermarktparkplatz
Knapp zwei Stunden später rückte die Polizei gegen 20.10 Uhr in die Wienerbergstraße in Favoriten aus. Auch in diesem Fall war offenbar eine gehörige Portion Alkohol im Spiel, der 45-jährige Serbe beschimpfte jedenfalls auf einem Supermarktparkplatz vorbeigehende Passanten aufs Übelste. Selbiges Schicksal ereilte auch die Polizisten, die gerufen worden waren. Nach derben Beleidigungen und Drohungen – etwa, alle anzünden zu wollen – wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen, er leistete keinen Widerstand. Er befindet sich in Haft.
