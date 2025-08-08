Pöbelei, Prügelei: Betrunkene sorgten für Tumulte

Gleich zweimal innerhalb von nur wenigen Stunden hat es die Wiener Polizei mit zwei rabiaten Betrunkenen zu tun bekommen. Zunächst flogen im Zuge einer Rauferei in der Leopoldstadt die Fäuste, ein 36-Jähriger wollte es dort mit gleich drei Gegnern aufnehmen. Nur knapp zwei Stunden später pröbelte ein 45-Jähriger in Favoriten zunächst Passanten an, bevor er sich mit derben Worten den eintreffenden Polizisten zuwendete.