Lockdown trifft vor allem die Freie Szene hart

Ob da die Ankündigungen von Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer helfen, die am Freitag verkündete, dass die Corona-Hilfen verlängert und aufgestockt werden, wird sich wohl erst zeigen. Krienzer-Radojevic jedenfalls sieht in der Kultur „eine Möglichkeit, wie man in einem gespaltenen Land die Teilnahme an der Gesellschaft wieder stärken kann. Vor allem die vielen kleinen Veranstalter in den Regionen können hier eine wichtige Rolle spielen“. Vorausgesetzt es gibt sie noch.