Nikolaus kommt in Lienz per Video zu den Kindern

Freiwillige Spende

Mehr als 60 individuelle Botschaften drehte der Kolping-Nikolaus vergangenes Jahr. Das alles für eine freiwillige Spende auf das Kolping-Sozialkonto. Das Geld wird für Familien in Not eingesetzt. Wer seinen Kindern eine individuelle Botschaft vom Nikolaus ausrichten lassen möchte, macht das am besten elektronisch: „Eltern und Familien können mit Kolping Lienz per E-Mail Kontakt aufnehmen und Namen, Handynummer sowie Kurzinfos über ihre Kinder übermitteln“, erklärt Pargger. Der Nikolaus schickt dann eine individuelle, persönlich formulierte Videobotschaft per WhatsApp.