Lockdown für maximal 20 Tage: Die Regeln ab Montag

Ab Montag 0 Uhr tritt ein bundesweiter Lockdown für alle - Ungeimpfte und Geimpfte - in Kraft. Es gelten die schon aus vorigen Lockdowns bekannten Ausnahmen. Zunächst sollen die Maßnahmen für zehn Tage gelten und evaluiert werden. Längstens soll der Lockdown 20 Tage dauern - die Maßnahmen enden laut Informationen der „Krone“ spätestens am 12. Dezember automatisch. Danach gilt aber weiterhin der Lockdown für Ungeimpfte. Der Präsenzunterricht an den Schulen soll für alle, die ihn benötigen, bleiben. Mit Februar 2022 soll die generelle Impfpflicht kommen.