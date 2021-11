Experten begrüßen Lockdown, Kickl sieht „Diktatur“

Industrie: „Bedauerlich, aber notwendig“

Die Industrie findet den radikalen Schritt „bedauerlich, aber notwendig“. Gleichzeitig müsse dafür Sorge getragen werden, dass es durch die nun gesetzten Schritte zu keinen wirtschaftlichen Verwerfungen in einem Ausmaß kommt, das die gegenwärtige Erholung und den Rückgang der Arbeitslosigkeit nachhaltig beeinträchtigt. „Vor allem die Produktion muss - schon im Interesse der Versorgungssicherheit im Land - am Laufen und Lieferketten intakt gehalten werden. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie wichtig das ist. Andernfalls kommt zum gesundheitspolitischen auch noch ein herber wirtschaftlicher Rückschlag hinzu. Das können und dürfen wir uns nicht leisten“, gibt der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill, zu bedenken.