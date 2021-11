Impfpflicht für alle soll ab Jänner 2022 kommen

So forderte die Ärztekammer eine Impfpflicht als „klares Zeichen der Republik, dass die Gemeinschaft die aktuelle Situation nicht mehr länger hinnehmen kann“. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), der schon vergangenes Jahr mit einer entsprechenden Forderung vorgeprescht war, erneuerte diese am Donnerstag. Auch die ÖVP-Landeshauptleute von Tirol und Salzburg hatten sich für die Impfpflicht ausgesprochen - „wenn wir sehen, dass wir nicht ausreichend vorankommen“, so Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer.