Überfall: Täter zwangen Opfer Schuhe auszuziehen

Der Hintergrund der Aktion der beiden in Graz lebenden Syrer ist schwer nachzuvollziehen. Gegen fünf Uhr früh am Sonntag verwickelten die zwei Asylwerber den 39-Jährigen vorerst in ein Gespräch, bevor einer der beiden ein Messer zückte. Sie forderten ihn auf, die Bankomatkarte herauszurücken - dabei umklammerte ihn der zweite Täter. Weil der Iraker die gewünschte Karte nicht mit sich führte, befohlen sie ihm, die Schuhe auszuziehen und flüchteten damit.