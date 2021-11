Steirische Schulen im Corona-Chaos

Offiziell geschlossen wird die Klasse daher nicht, es wurde der Schule aber nahegelegt, dass die Kinder zu Hause bleiben sollen. Nun liegt es nicht in der Kompetenz der Schule, eine Klasse eigenmächtig zu schließen, man muss improvisieren. Die Direktorin appellierte an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu lassen – was in diesem Fall auch alle taten. Die Schüler sind für ihre Abwesenheit entschuldigt.