Ost-Umfahrung stößt auf heftigen Gegenwind in Linz

SPÖ, ÖVP und Grüne bilden Allianz

Doch das damals mit rund 750 Millionen Euro kalkulierte Megaprojekt stößt nun wieder einmal auf heftigen Gegenwind in Linz. SPÖ, ÖVP und die Grünen sprechen sich in einem gemeinsamen Gemeinderatsantrag entschieden gegen die geplante Transitautobahn aus. „Mit dem geplanten Verlauf durch den Schiltenberg und die Traun-Auen bringt sie für die Menschen, die im Süden von Linz wohnen, keine Verbesserung. Es braucht eine andere Lösung“, so Luger. Ins selbe Rohr stößt auch VP-Verkehrsstadtrat Bernhard Baier: „Ich stelle mich schützend vor die Bevölkerung im Süden, trete für eine stadtferne Variante ein.“ Genau diese wurde laut Steinkellner, „weil niemand freiwillig einen Umweg fährt, wenn er dafür zahlen muss“, in den ursprünglichen Überlegungen zuerst ausgeschlossen.