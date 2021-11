Hausdurchsuchungen bei Impfgegnern in Italien

Die italienische Polizei setzt ihre Ermittlungen gegen Impfgegner fort. Bei 29 Aktivisten, die auf Telegram-Kanälen zu Widerstand gegen die 3G-Pflicht in Italien aufgerufen hatten, wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Diese fanden in mehreren Städten, darunter in Genua und Florenz, statt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.