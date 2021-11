Italien: Strengere Regeln für Demonstranten

Nachdem seit Wochen in mehreren italienischen Städten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert wird, hat die italienische Regierung am Dienstag strengere Regeln für Demonstrationen angekündigt. So sind künftig nur noch Sitzstreiks und diese außerhalb der Stadtzentren erlaubt. Angesichts der steigenden Zahl von Infektionen sollen auch die Kontrollen der Impfzertifikate verschärft werden, kündigte Vize-Innenminister Carlo Sibilia an.