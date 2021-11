Schutz für Italiens Premier Draghi verstärkt

Demonstrationsverbot in Stadtkernen

Tausende Menschen waren am Samstag in Triest, Turin und Mailand erneut auf die Straßen gegangen, um gegen den Grünen Pass zu protestieren. In Triest kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Personen, die auf der Piazza dell‘Unitá protestieren wollten. Daraufhin verhängte die italienische Innenministerin ein Demonstrationsverbot in den Stadtkernen. Bis 31. Dezember sind nur Sitzstreiks außerhalb der Stadtzentren erlaubt.