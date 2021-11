Italien diskutiert über Lockdown für Ungeimpfte

Der seit Montag in Österreich geltende „Lockdown für Ungeimpfte“ weckt in Italien viel Interesse. Italienische Politiker und Virologen diskutieren über die Möglichkeit einer Verschärfung nach heimischem Vorbild. „Die Infektionszahlen in Italien sind niedriger als in Österreich, doch auch bei uns steigt die Zahl der Ansteckungen“, sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza.