„Betongold“ bei Tirolern liebste Investitionsform

Der Wunsch nach höherwertigen Geldanlagen nimmt in Tirol, wie auch in ganz Österreich, weiter zu, erklärt Hans Unterdorfer, Obmann der Sparte Bank und Versicherung: „In Tirol haben wir eine sehr spezifische Situation, was Angebot und Nachfrage angeht. Grund und Boden sind ein knappes Gut. Man muss auch unterscheiden zwischen eigenem Wohnbedarf und Wohnung als Anlageobjekt.“ Tiroler seien bereit, sehr viel einzusetzen. Große Spekulations- oder Risikolücken würden nicht aufklaffen, da diese Investitionen großteils dem eigenen Wohnzweck dienen.