In der Hofreitschule: So wurde das Pferd vergoldet

Die Kunst hat ihren Preis

Doch wie kann ein Pferd überhaupt so teuer werden? Die „Krone“ fragte nach: „Die Kunststücke, die die Lipizzaner vollbringen, sind einzigartig. Das ist die höchste Klasse“, erklärt eine Pferdeexpertin, die aufgrund ihrer Nähe zur Hofreitschule anonym bleiben möchte. Die Ausbildung könne einzig und allein von den dortigen Bereitern durchgeführt werden und dauere Jahre, in diesem Fall sind es bereits acht. „Je mehr Arbeit und Ausbildung in einem Hengst steckt, desto mehr ist er wert. Dazu kommt noch, dass nicht jedes Tier überhaupt die Anlagen für diesen Spitzensport hat“, schildert sie. „Und all das zusammengenommen macht schließlich den hohen Preis des Pferdes aus. Es ist ja auch eine Kunst, und die hat ihren Preis.“