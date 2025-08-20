Um 7 Uhr früh in die Disco, dann in die Arbeit

Das Afterwork-Konzept ist nicht neu: Unter der Woche gibt es zahlreiche Events, die auf Berufstätige zugeschnitten sind. Etwa das Technocafe im Sommer im Volksgarten oder Albert&Tina in der Albertina – gestartet wird bereits um 18 Uhr, Schluss ist um Mitternacht. So ist man am nächsten Tag wieder fit für die Arbeit.