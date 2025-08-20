Um 7 Uhr früh in die Disco, dann in die Arbeit

Afterwork war gestern! Die Pratersauna lädt zum Feiern bereits vor Bürobeginn. Und zwar von 7 bis 11 Uhr vormittags.
Das Afterwork-Konzept ist nicht neu: Unter der Woche gibt es zahlreiche Events, die auf Berufstätige zugeschnitten sind. Etwa das Technocafe im Sommer im Volksgarten oder Albert&Tina in der Albertina – gestartet wird bereits um 18 Uhr, Schluss ist um Mitternacht. So ist man am nächsten Tag wieder fit für die Arbeit.
Wer tanzt, ist entspannter
Die Pratersauna kehrt das Konzept nun (fast) um. Am 16. September, ein Dienstag, verwandelt sich der Club mit Pool im Außenbereich noch vor dem ersten Melange in Wiens früheste Tanzfläche. Bei „La Morgendisco“ wird von 7 bis 11 Uhr zu DJ-Beats abgetanzt. International ist das Format bereits etabliert. Denn wer morgens tanzt, arbeitet entspannter und innovativer.
Smoothies statt Gin Tonic
Wer jetzt an Sekt-Orange und Gin Tonic denkt, liegt aber falsch. Denn bei dem Event werden statt alkoholischen Getränken Smoothies, Tee und Kaffee ausgeschenkt. „Mit der Morgendisco wollen wir zeigen, dass Clubkultur auch am Morgen funktioniert – als positives Ritual vor dem Arbeitstag“, so das Team der Pratersauna. Ohne Kater, aber mit Energie.
Ab 9 Uhr darf auch im Garten getanzt werden, auch der Pool für den Sprung ins kühle Nass bereit.
Info und Tickets hier.
