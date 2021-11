Burgenland: FFP2-Maskenpflicht kommt

FFP2-Masken im öffentlichen Raum

Für das Burgenland kommt es ab 17. November zu einer leichten Verschärfung. In öffentlichen Räumen gilt ab dann FFP2-Maskenpflicht. Zusätzlich wird das Test- und Impfangebot ausgebaut. Unter anderem werden mobile Impfteams in den Gemeinden unterwegs sein. Weiters wird es in den Straßenbauämtern im ganzen Land die Möglichkeit von beaufsichtigten Antigen-Tests geben, die als Ersatz für Probleme beim PCR-Test-System dienen sollen. Dadurch sollen Menschen arbeiten gehen können.