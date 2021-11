Große Nachfrage nach PCR-Tests in den Apotheken

Tests in der Nähe

„Damit steht der Bevölkerung ein flächendeckendes und wohnortnahes Testangebot zur Verfügung, das auch im Hinblick auf die strengeren Eintritts- und Arbeitsplatzvorgaben laufend erweitert wird“, erklärt Schmid. „PCR-Gurgeltests für daheim sind eine gute Ergänzung des Angebots. Noch sicherer sind die PCR-Tests per Nasen-Rachen-Abstrich in den Apotheken“, merkt er an.