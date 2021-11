Rendi-Wagner: „Reißen Sie sich zusammen!“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag im Parlament einen eindringlichen Appell an die türkis-grüne Bundesregierung gerichtet: „Ich bitte Sie, reißen Sie sich zusammen und arbeiten Sie gemeinsam an der Bewältigung dieser großen Krise!“ Das ganze Land werde laut Rendi-Wagner derzeit Zeuge der „Hilflosigkeit und Planlosigkeit der Regierung in einer so schwierigen Zeit“. So könne man keine Gesundheitskrise bewältigen.