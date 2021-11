Streit vermeiden!

„Die Bruchlinien und Krater sind längst nicht mehr zu übersehen. Zwischen dem Gesundheitsminister und dem Altkanzler inklusive Neokanzler“, meint etwa Christian Stafflinger aus Linz in einem Leserbrief in der „Krone“. Klaus Ebner aus Gmunden schreibt: „Am meisten hat mich nicht das Virus entsetzt, sondern der Umgang damit.“ Und Sonja Blaschke-Pistracher aus Mautern an der Donau: „Liebe Politikerinnen und Politiker. Werdet ihr euch mal einig - wir würden es dann auch sein.“ Und: „Hört mit den ewigen Streitereien auf. Dessen sind wir genauso müde wie des Virus selbst.“