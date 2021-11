Covid-Hospitalisierte seit Ende Oktober verdoppelt

Mit 542 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden in Kärnten - wie an einem Montag üblich - etwas weniger verzeichnet, als in den Tagen zuvor, am Freitag, Samstag und Sonntag waren es jeweils mehr als 900. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kärnten lag mit Montag bei 908. In vier Bezirken - Villach, Villach-Land, Spittal an der Drau und Wolfsberg - lag sie über 1.000.