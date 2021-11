Maskenpflicht wird in Kärnten massiv ausgeweitet

Laut Experten sei es hilfreich, soziale Kontakte einzuschränken - unter den politischen Parteien preschte die SPÖ vor und sagte sämtliche Konferenzen und Termine für die nächste Zeit ab. Alle Treffen sollen online stattfinden. Dort, wo Videokonferenzen nicht ausreichen, soll die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet werden! Gibt es am Arbeitsplätzen keine anderen Schutzmaßnahmen, so gilt Maskenpflicht. Auch bei körpernahen Dienstleistungen - also etwa Massagen, Friseurbesuchen und Terminen in Kosmetikstudios - sollen Kunden künftig Masken tragen müssen. Die ausgeweitete Maskenpflicht soll in Kärnten ab Freitag, 0 Uhr, in Kraft treten. Sie ist befristet bis 5. Dezember.