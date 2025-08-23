Lkw kippt mit zehn Insassen auf Bergstraße um

Am Samstagnachmittag lenkte ein 60-jähriger Steirer einen Lkw über eine private Bergstraße in der Nähe von Bleiburg. An Bord waren noch neun weitere Personen. Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.
Auf einer Seehöhe von gut 800 Metern fuhr ein 60-jähriger Steirer mit einem Lkw auf einer privaten Bergstraße bei Bleiburg – mit an Bord neun weitere Personen. Gegen 16.39 Uhr kam es im Bereich einer Linkskurve zum Unfall. „Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er ins Schleudern. Das Fahrzeug kippte um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen“, berichtet die Polizei.
Dabei wurden drei Insassen (50, 45 und 38 Jahre) verletzt – nach der medizinischen Erstversorgung wurden sie von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Bei den anderen Insassen wird noch geklärt, ob es zu Verletzungen gekommen ist. Beim Fahrer selbst wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Der Lkw wurde von den Feuerwehren St. Michael ob Bleiburg und Feistritz ob Bleiburg durchgeführt.
