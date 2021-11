Landarzt-Frage keine „leicht lösbare“ Aufgabe

Obwohl nämlich im türkis-grünen Koalitionsvertrag das Thema Landärzte breit vertreten ist, wird im Bund noch immer gezögert. Als Konter werden meist Floskeln verwendet: Man bilde bereits sehr viele Ärzte aus – das Fazit: „Jein. Wir bilden viele aus, aber die meisten gehen in eine Wahlarztpraxis. Das hilft nicht, leere Kassenstellen zu besetzen“, so die heimischen Gesundheitsexperten. Was sich also leicht lösbar anhört, wird aufgrund der Bürokratie wohl noch Jahre dauern.