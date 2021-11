Van der Bellen: „Hören Sie auf unsere Experten!“

Mit eindringlichen Worten hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstag an die Regierungen von Bund und Ländern gewandt. Die Pandemielage in Österreich sei „sehr ernst“, so das Staatsoberhaupt: „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen faktenbasiert handeln“, um Menschenleben zu retten. Sein Appell an die Politik lautet daher: „Hören Sie auf den Rat unserer Expertinnen und Experten!“ Zudem bat Van der Bellen die Entscheidungsträger, „klar und nachvollziehbar“ zu handeln und auch zu kommunizieren.