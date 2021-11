Lockdown: Länder an Bord, nur Doskozil schert aus

„Ich habe mich immer für bundeseinheitliche Maßnahmen ausgesprochen. Wir müssen an einem Strang ziehen, um die Pandemie zu bekämpfen“, betonte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Freitagnachmittag gegenüber der APA. Auch Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) akzeptierte schließlich die Ankündigung. Er hatte Maßnahmen zur Kontaktreduktion am Mittwoch noch abgelehnt und mit seinem Sager, dass Virologen die Menschen am liebsten einsperren würden, die Warnungen der Experten in den Wind geschlagen.